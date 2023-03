Lady Gaga ajuda fotógrafo na passadeira vermelha nos Óscares: “É mesmo querida e bondosa”

Lady Gaga tem sido elogiada por, durante a sessão fotográfica no tapete vermelho (este ano, de cor bege) dos Óscares, ter ajudado um fotógrafo que caiu.

“Reparem que ela nem sequer pensou, o seu instinto foi ajudá-lo. É mesmo querida e bondosa”, escreveu um comentador no Twitter, tendo outras salientado que a forma como as pessoas reagem a este tipo de situação “diz muito sobre aquilo que realmente são”.

Ao contrário do que chegou a ser noticiado, Lady Gaga participou na cerimónia dos Óscares, cantando ‘Hold My Hand’, canção que faz parte da banda-sonora do filme “Top Gun: Maverick”, pela qual estava nomeada para Óscar de Melhor Canção.

Veja aqui o vídeo pelo qual Lady Gaga tem sido considerada “uma heroína”.