Isaltino Morais quer Papa Francisco no palco usado pelo festival NOS Alive: “Fica mais barato”

O Papa Francisco pode vir a usar o palco do festival NOS Alive a 6 de agosto, último dia da sua passagem por Portugal a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Após a última missa no Parque Tejo, o sumo-pontífice tem encontro marcado no Passeio Marítimo de Algés com 20 mil voluntários da JMJ, o mesmo local que no mês anterior recebe o festival NOS Alive.

Em declarações à Rádio Renascença, citadas pelo “Correio da Manhã”, Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, propõe que se aproveite a infraestrutura do festival e afirma que irá entrar em contacto com Álvaro Covões, organizador do NOS Alive e, simultaneamente, membro da Equipa de Coordenação Global da Unidade de Missão (isto é, prestará apoio na organização dos eventos da JMJ), nomeado pela Câmara Municipal de Lisboa. “Pagamos-lhe uma espécie de aluguer. Em vez de retirar o palco quando acaba o espetáculo, mantém mais um mês até à vinda do Papa. Estou convencido de que vamos conseguir um bom preço, muito mais barato do que estar a instalar de novo palcos, casas de banho”, afirmou.

O NOS Alive realiza-se nos dias 6, 7 e 8 de julho e tem Arctic Monkeys e Red Hot Chili Peppers entre os nomes cimeiros. Antes, a mesma infraestrutura receberá concertos de The Weeknd (6 de junho), Maroon 5 (13 de junho) e Mötley Crüe e Def Leppard (23 de junho). Duas semanas depois do festival de Algés, a 18 de julho, em data ainda mais próxima do encerramento da JMJ, é a vez de Harry Styles ali se apresentar.