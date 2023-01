Álvaro Covões nomeado para a Unidade de Missão da Jornada Mundial da Juventude

Álvaro Covões foi das primeiras, e até agora únicas, vozes a elogiarem o palco-altar: "É uma notícia fantástica. Este novo espaço é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de mais eventos", disse esta quinta-feira à BLITZ

Se é ou não um dos, pelo menos dois, promotores que já contactaram a Câmara de Lisboa para o uso do palco depois da Jornada Mundial da Juventude, a autarquia não confirma.

No entanto, decidiu nomeá-lo, como está publicado em Boletim Municipal, para a Equipa de Coordenação Global da Unidade de Missão. Este grupo, que vai reportar ao vice-presidente da Câmara de Lisboa, vai gerir o planeamento e execução.

Álvaro Covões vai prestar o apoio necessário, principalmente, no planeamento logístico e na organização de cada um dos eventos. Se já foi ou não contratado, nem a autarquia nem o próprio esclarecem.

Câmara de Lisboa contrata duas pessoas por 60 mil euros para gerir organização da JMJ

Até agora, a Câmara de Lisboa já se comprometeu com cerca de 60.000 euros ao ir buscar duas pessoas para a Unidade de Missão.

David Azevedo Lopes, antigo membro do conselho administração da Parque Expo, da Fundação do Gil e do Oceanário é, desde 13 de dezembro, o coordenador global para a Unidade de Missão.

O contrato, de 9 meses, prevê o pagamento de 33.772 euros, mais de 3.700 por mês, devido a uma especial aptidão técnica e intelectual, além da experiência profissional.



No mesmo dia em que o contratou, o vice-presidente da Câmara de Lisboa assinou também contrato com Tiago Telo de Abreu, que é agora assessor e braço direito do coordenador da equipa. Durante 9 meses vai ganhar 24.750 euros, 2.750 por mês até 31 de agosto. O acordo é assinado meses depois de ter sido contratado, também por ajuste direto, para a assessoria política do CDS.

À SIC, a Câmara de Lisboa diz que a Unidade de Missão da Jornada Mundial da Juventude integra 20 pessoas e nenhuma com acumulação de mandatos ou salários.