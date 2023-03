César Mourão mostra videoclip da canção ‘Talvez Não Seja Nada’ e anuncia convidados dos concertos de Lisboa e Porto

César Mourão acaba de anunciar os convidados especiais dos seus concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, a 15 de abril, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 28 de abril.

Em Lisboa, os convidados serão António Zambujo e a cantora madeirense Juliana Anjo, que se deu a conhecer no programa “Ídolos”. No Porto, será Miguel Araújo a juntar-se a César Mourão.

Veja aqui o vídeo de ‘Talvez Não Seja Nada’, canção escrita por César Mourão e com baixo de Miguel Araújo.