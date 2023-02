César Mourão apresenta primeiro disco com dois grandes concertos

César Mourão irá apresentar o seu primeiro álbum com dois grandes concertos, em Lisboa e no Porto.

O ator, apresentador e músico irá levará o espetáculo “Talvez não seja Nada” ao Campo Pequeno, em Lisboa, a 15 de abril, a ao Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 28 de abril.

Os bilhetes já estão à venda e custam, em Lisboa, entre 22 euros e 55 euros e, no Porto, de 25 euros a 50 euros.

No seu primeiro disco, César Mourão, que perfaz a ‘equipa’ do espetáculo Desconcerto com António Zambujo, Miguel Araújo e Luísa Sobral, interpretará temas originais, da sua autoria.