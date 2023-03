Bárbara Tinoco: “Não consegui escrever nada para o Festival da Canção e acabei por escolher das canções que já tinha”

Bárbara Tinoco, que este sábado atua na final do Festival da Canção com o tema ‘Goodnight’, explicou no Posto Emissor por que razão leva ao evento uma composição em inglês.

“Estive até ao último dia para entregar [uma canção] e não consegui escrever nada, depois escolhi das que já tinha. Essa eu tinha escrito para outra artista, que acabou por demorar muito tempo a gravá-la, e eu pedi-lha de volta, porque era especial para mim. Mas não sabia bem o que lhe fazer, porque não canto em inglês.”

