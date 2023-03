Tudo sobre o Festival da Canção 2023: as canções, as regras e os convidados da final de sábado

A grande final do Festival da Canção 2023 realiza-se este sábado, 11 de março, a partir das 21h07, nos estúdios da RTP, em Lisboa, e serão 13 as canções a disputar a vitória. Com apresentação de Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves, contará, também, com atuações especiais de David Fonseca, Maro e Salvador Sobral.

O vencedor será selecionado, como é hábito, através de uma votação distribuída entre o público e um júri regional, na proporção de 50/50 – no caso de empate, prevalecerá a votação do público. A canção vitoriosa representará o país na Eurovisão, que este ano se realiza na cidade inglesa de Liverpool entre 9 e 13 de maio. Portugal participará na primeira semifinal, sendo já conhecidos os países concorrentes que irá defrontar.