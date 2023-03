GNR de regresso com novo single resgatado ao ano 2000: ouça aqui ‘Eu Não Sou Assim’

Os GNR acabam de apresentar um novo single. O tema tem por título ‘Eu Não Sou Assim’ e é uma recuperação, com novos arranjos, do original escrito para o telefilme “Amor Perdido”, de 2000.

A canção foi composta por Tóli César Machado e tem letra de Rui Reininho e produção de Rui Maia, músico dos X-Wife que acompanha os GNR ao vivo. É a primeira que os GNR lançam desde ‘Quem?’, editada em 2018.

No vídeo, realizado por André Tentugal, a banda conta com a participação do contorcionista Saulo Roque, mais conhecido como Snake Man.