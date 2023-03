Phil Collins "perdeu muita mobilidade", diz o seu companheiro dos Genesis Mike Rutherford

Mike Rutherford, antigo membro dos Genesis, fez algumas revelações quanto ao estado de saúde de Phil Collins. Em 2007, Collins sofreu uma lesão na coluna vertebral que lhe danificou as vértebras da parte superior do pescoço e alguns nervos. No último concerto de sempre dos Genesis, em março do ano passado, atuou numa cadeira de rodas.

Em entrevista à BBC, Mike Rutherford, que se encontra a promover uma digressão dos Mike + The Mechanics, na qual o filho de Phil Collins, Nic, tocará bateria, afirmou: “Como sabem, o Phil está um pouco… perdeu muita mobilidade física, o que é uma pena, mas quando andámos em digressão estava bem-disposto.”

“Está bem, em casa, a aproveitar a vida. Trabalhou tanto, ao longo dos anos, que acho que agora lhe está a saber bem estar em casa”, acrescentou, elogiando o talento de Nic Collins na bateria. O filho do veterano já tocara com os Genesis na digressão de despedida da banda, uma vez que o pai já não tinha capacidade para fazê-lo.