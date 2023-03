Nicole Scherzinger das Pussycat Dolls cantou ‘My Heart Will Go On’, de Celine Dion, ao estilo dos Led Zeppelin

Nicole Scherzinger, vocalista das Pussycat Dolls, passou recentemente pelo programa “That's My Jam”, de Jimmy Fallon, para um desafio diferente: misturar a música de um artista com o estilo de outro.

A cantora teve que interpretar o clássico ‘My Heart Will Go On’, de Céline Dion, ao estilo dos Led Zeppelin - com resultados surpreendentes. O vídeo está aqui: