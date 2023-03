Se o YouTube desse votos, Lara Li teria passado à final do Festival da Canção

Após a segunda semifinal do Festival da Canção, que decorreu no passado sábado, estão apuradas as canções que, no dia 11, disputarão a final. Nesse dia, público e júri escolherão a canção que irá representar Portugal na final da Eurovisão deste ano, em Liverpool, Inglaterra. Dos dez concorrentes que, no sábado, disputaram um lugar na final ficaram de fora os Bandua, a fadista Teresinha Landeiro, os Happy Mess e também Lara Li, a veterana da música portuguesa que voltou aos palcos para interpretar ‘Funâmbula’, canção escrita por André Henriques, vocalista e letrista dos Linda Martini.

Porém, e a avaliar pelo número de visualizações no YouTube, se esse fosse o critério, Lara Li teria sido apurada, em detrimento dos Dapunksportif, cujo tema, ‘World Needs Therapy’, foi a sexta canção apurada, ‘repescado’ unicamente pela reabertura de televoto.

Veja aqui a lista das canções com mais visualizações do YouTube na segunda semifinal, à hora de publicação desta notícia. 1. Edmundo Inácio, ‘A Festa’ - 64 mil visualizações

2. Bárbara Tinoco, ‘Goodnight’ - 45 mil visualizações

3. Ivandro, ‘Povo’ - 38 mil visualizações

4. Inês Apenas, 'Fim do Mundo' - 26 mil visualizações

5. Voodoo Marmalade, ‘Tormento’ - 26 mil visualizações

6. Lara Li, ‘Funâmbula’ - 22 mil visualizações

7. Dapunksportif, ‘World Needs Therapy’- 20 mil visualizações

8. Bandua, ‘Bandeiras’ - 19 mil visualizações

9. Teresinha Landeiro, ‘Enquanto é Tempo’ - 9.5 mil visualizações

10. The Happy Mess, ‘O Impossível’ - 9 mil visualizações