Bárbara Tinoco: “Quando recebi o Globo de Ouro, criei uma teoria: eu era a que precisava mais de ouvir que era uma boa intérprete”

Na edição desta semana do Posto Emissor, Bárbara Tinoco, que em breve dará três grandes concertos no Porto e em Lisboa, preparando-se também para lançar o segundo álbum, falou sobre a insegurança que sentiu no início da sua carreira.

“Quando comecei, sentia que não merecia o lugar que tinha conquistado. E as pessoas com mais experiência, como o Pedro Ribeiro [diretor da Rádio Comercial], tentaram mostrar-me: ‘tu és especial a fazer isto’.”

“A última canção do meu disco novo chama-se ‘Síndrome de Impostor’, e fala sobre o que senti na minha carreira toda. Quando recebi o Globo de Ouro, criei uma teoria: às vezes as pessoas que recebem prémios não são as que mais merecem. Mas, entre o Camané, o Dino [D'Santiago] e a Carolina [Deslandes], eu era a que precisava mais de ouvir que era uma boa intérprete.’”

Ouça a resposta completa pelos 20m 21s.