Morreu o ator Tom Sizemore, do filme “O Resgate do Soldado Ryan”

Morreu o ator Tom Sizemore, aos 61 anos.

Conhecido pelos seus papéis em filmes como “O Resgate do Soldado Ryan”, Sizemore não resistiu ao aneurisma cerebral que sofreu há duas semanas. A notícia da sua morte avançada à CNN pelo seu agente, Charles Lago.

Para além de “O Resgate do Soldado Ryan”, participou em “Nascido a 4 de Julho” (o seu primeiro grande papel), “Assassinos Natos” ou “Heat - Cidade Sob Pressão”, bem como na sequela para “Twin Peaks”, em 2017.

Ao longo da sua carreira, teve vários problemas com o abuso de drogas, que resultaram no documentário “Shooting Sizemore” e numa participação no programa “Celebrity Rehab with Dr. Drew”.