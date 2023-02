Salvador Sobral vai ao Brasil dar três concertos: “Esta viagem é um sonho desde que comecei a cantar”

Salvador Sobral estreia-se em março em palcos brasileiros, com espetáculos no Rio de Janeiro, Ilhabela e São Paulo, anunciou o próprio nas suas contas oficiais nas redes sociais.

“Em março vou cantar para vocês pela primeira vez na minha vida!”, começou por escrever Salvador Sobral, numa publicação dedicada ao público brasileiro, e na qual anuncia espetáculos nos dias 9 de março no Rio de Janeiro, 11 de março em Ilhabela e 12 de março em São Paulo.

O músico partilhou “o quão importante” é “poder cantar no Brasil, uma vez que a música brasileira é a mais importante” na sua “construção enquanto intérprete”. De acordo com Salvador Sobral, depois desta primeira incursão em palcos brasileiros, está já a ser planeada “uma segunda ‘tour’ lá para o meio do ano”.

“Quase diariamente recebo mensagens de pessoas brasileiras a perguntar quando vou aí ou a enviarem vídeos em que cantam o ‘Só Um Beijo’ ou o ‘Anda Estragar-me os Planos’. Esta viagem até ao Brasil é um sonho desde que comecei a cantar”, partilhou.

Depois do Brasil, Salvador Sobral ruma a Espanha, onde tem concertos marcados em Barcelona, em 23 de março, Coruña, em 24 de março, Vigo, em 25 de março, e Madrid, em 27 de março. O músico tem já também um espetáculo agendado para 27 de maio em Cadiz.

Nascido em Lisboa em 1989, Salvador Sobral editou o álbum de estreia, “Excuse Me”, em 2016. Em nome próprio, editou também “Paris, Lisboa” (2019) e “BPM” (2021), aos quais junta projetos nos quais participou com outros músicos, nomeadamente Alexander Search, Alma Nuestra e Noko Woi, que divide com Leonardo Aldrey.

Salvador Sobral também venceu em 2017 o Festival Eurovisão da Canção com a música “Amar pelos dois”, escrita pela irmã, Luísa Sobral.