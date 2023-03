Tim, dos Xutos & Pontapés: “O Tó Trips tem uma postura em palco muito semelhante à do Zé Pedro. Fica um bocado arrepiante”

Tim elogiou Tó Trips, guitarrista que será convidado especial dos Xutos & Pontapés nos concertos de celebração dos 35 anos do álbum “Circo de Feras”, assumindo que, por vezes, se arrepia com as parecenças do músico com Zé Pedro.

Referindo-se ao guitarrista, que o país conhece de bandas como Lulu Blind, Dead Combo ou, mais recentemente, Club Makumba, a voz dos Xutos disse, no podcast Posto Emissor: “O Tó Trips tem uma postura em palco muito semelhante à do Zé Pedro. De vez em quando, fica um bocadinho arrepiante”.

“Ele é uma personagem fantástica, não é preciso estar aqui a tirar chapeladas: toda a gente o conhece e quem não conhece passa a conhecer”, acrescentou ainda Tim, “tivemos a sorte de alinhar connosco nesta aventura”.

Ouça a resposta completa a partir dos 2 minutos e 37 segundos.