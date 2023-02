Xutos & Pontapés adiam concerto esgotado no Coliseu do Porto

Os Xutos & Pontapés anunciaram o adiamento do seu primeiro concerto de 2023, que se iria realizar a 4 de março no Coliseu do Porto.

Em comunicado, a banda esclareceu que o adiamento se deve a “motivos relacionados com a saúde do Gui”. O espetáculo já se encontrava esgotado.

Os Xutos & Pontapés anunciaram já uma nova data para o concerto: 22 de abril.

O espetáculo insere-se na digressão “Circo de Feras”, na qual os Xutos & Pontapés irão celebrar os 35 anos do álbum com o mesmo nome. O primeiro concerto terá agora lugar em Elvas, a 11 de março.

Veja as datas:

11 de março Coliseu de Elvas

24 e 25 de março Tivoli, Lisboa * Esgotado

5 de abril Convento de São Francisco, Coimbra

6 de abril Convento de São Francisco, Coimbra * Esgotado

7 de abril Teatro das Figuras, Faro

8 de abril Teatro das Figuras, Faro

22 de abril Coliseu Porto * nova data