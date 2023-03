Shakira deixa recado para nova namorada de Piqué: “Há um lugar à espera no inferno para mulheres que não apoiam outras mulheres”

Shakira deixou um recado para Clara Chia, a nova namorada do seu ex-companheiro, Gerard Piqué, numa nova entrevista ao canal mexicano de televisão Estrellas: “Há um lugar à espera no inferno para mulheres que não apoiam outras mulheres”.

A artista colombiana falou sobre aquilo que aprendeu com a conturbada separação do ex-futebolista, devido à sua alegada traição, com quem manteve uma relação durante 11 anos. “Sempre fui bastante dependente, em termos emocionais, dos homens por quem me apaixonei”, disse, “e penso que passei a compreender essa história de outra perspetiva e hoje sou autossuficiente”.

Acrescentando que saiu “mais forte” da relação com Piqué, Shakira disse ainda: “Conquistamos essa força depois de passarmos por uma perda dolorosa, pelo facto de o aceitarmos, de tolerarmos a frustração, de percebermos que a vida nem sempre nos dá o que queremos”.

“Alguns sonhos foram despedaçados e tive de apanhar todos os cacos do chão e voltar a construir-me, tentando ser um exemplo para os meus filhos”, concluiu a cantora, que tem dois filhos com o ex-companheiro: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8 anos.

Recorde abaixo ‘BZRP Music Sessions #53’, o mais recente sucesso de Shakira, em cuja letra a artista critica Gerard Piqué e a sua nova companheira.