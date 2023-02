Papa Roach e mais duas confirmações no festival Evil Live, em Lisboa

Papa Roach, Mammoth WVH e Blind Channel são as três novas confirmações no cartaz do festival Evil Live, cuja primeira edição decorre na Altice Arena, em Lisboa, nos dias 28 e 29 de junho. Estes novos nomes, avançados esta manhã pela promotora Prime Artists, juntam-se aos cabeças-de-cartaz Pantera e Slipknot e a uma série de outras bandas previamente anunciadas.

O passe para os dois dias do festival dedicado à música pesada - que ocupa o lugar deixado vago pelo festival VOA, que não se realizará este ano - está à venda pelo preço único de 120 euros e os bilhetes diários custam 70 euros. Consulte o cartaz anunciado até ao momento.

28 de junho

Pantera

Alter Bridge

Vended

Mammoth WVH

29 de junho

Slipknot

Meshuggah

Papa Roach

Blind Channel

Fever 333

Nothing More