Os Pearl Jam vão comemorar o 25º aniversário do álbum “Yield”: veja a apresentação e ouça a nova mistura com áudio ‘espacial’

Os Pearl Jam irão celebrar o 25º aniversário do lançamento de “Yield”, o álbum de ‘Do The Evolution’ e ‘Given To Fly’, com uma reedição especial.

Feita em parceria com a Vinyl Me, Please, esta edição de “Yield” estará disponível em dois discos de vinil de 180g, coloridos a vermelho e preto. O som foi alvo de uma nova mistura, atualizando a de 1998, descrita como ‘spacial audio’ - pode desde já ser escutada nas plataformas de streaming. Espera-se que o formato físico da reedição esteja disponível no verão.

É a segunda surpresa reservada pelos Pearl Jam aos fãs, depois de terem anunciado o lançamento oficial de “Give Way”, álbum ao vivo.