Morreu Anthony Ciccone, irmão de Madonna

Morreu Anthony Ciccone, irmão mais velho de Madonna. Tinha 66 anos.

A sua morte foi confirmada pelo cunhado, o músico Joe Henry, marido de Melanie Ciccone, irmã da artista. Henry, cantautor e produtor, descreveu Anthony como “uma personagem complexa”. “Conheço-o desde os 15 anos. Era uma personagem complexa, como só Deus sabe. Discutimos muitas vezes, como irmãos”, escreveu, no Instagram. “No entanto, eu amava-o e entendia-o melhor do que queria admitir. Os problemas desaparecem, e no fim só resta a família”.

Não foram adiantadas as causas da morte de Anthony Ciccone. A publicação de Joe Henry mereceu um 'coração' de Madonna, mas a “Rainha da Pop” ainda não comentou a notícia.

A relação de Anthony com a família sempre foi complicada, devido aos seus problemas com o alcoolismo; chegou, inclusive, a viver na rua durante vários anos.

Em 2011, Anthony acusou Madonna e o resto da família Ciccone de o verem como “um zero, uma vergonha”. “Se eu morresse congelado, não iriam querer saber durante uns seis meses”, disse ao “Daily Mail”.