Festival da Canção: April Ivy teria chegado à final se os votos fossem visualizações no YouTube

‘Modo Voo’, canção que April Ivy levou à primeira semifinal do Festival da Canção, que se realizou no passado sábado, teria passagem garantida à final se valessem os números de visualizações da sua atuação no YouTube. Com 36 mil até ao momento, a sua atuação só é ultrapassada pelas de Cláudia Pascoal ('Nasci Maria'), com 101 mil, e Mimicat ('Ai Coração'), com 96 mil.

Se as contas fossem estas, ‘Viver’, dos SAL, ficaria de fora da final de 11 de março, tendo em conta que até este momento a atuação do coletivo só foi vista 18 mil vezes, passando apenas as atuações de Bolha ('Sonhos de Liberdade' tem 9 mil) e de MoYah ('Too Much Sauce' tem 10 mil), ambas eliminadas na primeira etapa do concurso.