Ana Moura abre concertos de Stromae em França, Inglaterra e Bélgica

Entre março e junho, Ana Moura vai assegurar as primeiras partes dos concertos do artista belga Stromae em várias cidades europeias. A fadista vai levar o novo álbum, “Casa Guilhermina”, aos palcos da Wembley Arena em Londres, do Palais 12 em Bruxelas ou do Zénith em Toulouse.

“A ‘Casa Guilhermina’ vai estar a abrir a tour do Stromae. Ainda não parece real”, escreveu Ana Moura nas redes sociais, partilhando as várias datas dos concertos que dará com o músico. Em Portugal, Ana Moura atuará, em nome próprio, na Super Bock Arena, no Porto, a 18 de março, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 19 de março.

Recorde-se que Stromae deu o seu primeiro concerto em Portugal na edição do ano passado do festival NOS Alive. O músico trouxe consigo o álbum “Multitude”, editado há um ano. Consulte as datas dos concertos que contarão com Ana Moura na primeira parte.

4 e 5 de março: Arkea Arena – Bordéus, França

21 de abril: Zénith – Toulouse, França

4 de maio: Ovo Wembley Arena – Londres, Inglaterra

26 de maio: Halle Tony Garnier – Lyon, França

3 de junho: Palais 12 – Bruxelas, Bélgica