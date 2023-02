Os artistas que mais discos venderam em 2022 no mundo inteiro

Taylor Swift é a artista que mais discos vendeu em 2022, de acordo com o IFPI, organismo que mede o consumo de música a nível global, contemplando os números relativos aos vários formatos: streaming, downloads e vendas físicas.

A cantora-compositora norte-americana, que no ano passado lançou o álbum “Midnights”, lidera uma lista marcada pela ascensão dos artistas asiáticos: em segundo lugar, estão os sul-coreanos BTS, e no top 10 encontram-se mais duas bandas desse país: os SEVENTEEN, em sexto, e os Stray Kids, em sétimo. Em nono lugar encontra-se um quarto artista asiático: Jay Chou, de Taiwan.

Veja aqui o top dos 20 artistas mais bem-sucedidos a nível mundial:

Taylor Swift BTS Drake Bad Bunny The Weeknd SEVENTEEN Stray Kids Harry Styles Jay Chou Ed Sheeran Eminem Kanye West YoungBoy Never Broke Again Kendrick Lamar Lil Baby Billie Eilish Post Malone Juice WRLD The Beatles Imagine Dragons

Apesar do grande sucesso, “Midnights”, de Taylor Swift, não foi o disco mais ouvido no streaming no maior mercado mundial de música, os Estados Unidos, sendo ultrapassado, nesse ‘campeonato’, por “Harry's House”, de Harry Styles; “Dangerous: The Double Album”, do cantor country Morgan Wallen; “The Hightlights”, de The Weeknd, e pelo líder absoluto “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny - álbum que obteve o dobro das escutas do mais recente trabalho de Taylor Swift.

Destaque ainda para a presença, no top 10, do inglês Ed Sheeran, que não lançou qualquer álbum em 2022, mas cuja popularidade do catálogo nos serviços de streaming justifica a inclusão entre os artistas mais populares do ano passado.