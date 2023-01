Taylor Swift ajuda vinil a ultrapassar CD no Reino Unido

As vendas de discos em vinil continuam a aumentar, e os fãs de Taylor Swift têm a sua quota de responsabilidade nisso.

Em 2022, no Reino Unido, as receitas obtidas com as vendas de LPs ultrapassaram aquelas obtidas com os CDs, pela primeira vez desde 1987. A “culpa” é de “Midnights”, o novo álbum de Taylor Swift, que é já o álbum em vinil mais vendido do século naquele país.

Note-se que os LPs têm vindo a aumentar de popularidade ano após ano, ao passo que os CDs têm vindo a cair desde o seu auge, no início do milénio. Em 2022, as vendas de álbuns em vinil chegaram aos 5,5 milhões de unidades, o seu número mais alto desde 1990. “Midnights” vendeu cerca de 80 mil cópias em vinil.

Este reavivar do vinil é notório também nas tabelas de vendas: oito dos dez LPs mais vendidos do ano são de álbuns novos. Segundo o “The Guardian”, a pandemia também ajudou o vinil a crescer, dado que, sem poderem ir a concertos, os melómanos aproveitaram para aumentar as suas coleções de discos.



Confira a lista dos LPs mais vendidos de 2022, no Reino Unido:



1. Midnights – Taylor Swift

2. Harry’s House – Harry Styles

3. The Car – Arctic Monkeys

4. C’mon You Know – Liam Gallagher

5. Wet Leg – Wet Leg

6. Will of the People – Muse

7. Rumours – Fleetwood Mac

8. Skinty Fia – Fontaines DC

9. Being Funny in A Foreign Language – 1975

10. AM – Arctic Monkeys