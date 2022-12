O “caos” no novo vídeo de Carolina Deslandes com Carlão: “Isto é um exemplo do que não fazer”

Carolina Deslandes e Carlão estrearam esta sexta-feira o vídeo do novo dueto, intitulado ‘Precipícios’, que já tinham apresentado no concerto da artista no Coliseu de Lisboa em janeiro deste ano . Com letra escrita por ambos e produção de Agir, a canção fala de uma separação, com o vídeo a mostrar exemplos de “comportamento tóxico”.

“Este vídeo é uma obra artística, nada do que está aqui retratado está relacionado com a minha vida”, escreve Deslandes num aviso prévio ao vídeo, “isto é um exemplo do que não fazer – nunca um incentivo a qualquer tipo de comportamento tóxico. Mantenham-se seguros e perto do que faz bem. Obrigada a todos. Este é o caos. Carolina”. Veja o vídeo: