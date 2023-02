Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Tim: “As canções do ‘Circo de Feras’ transformaram os Xutos & Pontapés numa banda a sério”

Tim é o convidado da semana do podcast Posto Emissor. No momento em que os Xutos & Pontapés se preparam para celebrar em palco os 35 anos de “Circo de Feras”, no qual figuram clássicos como ‘Contentores’ ou ‘Não Sou o Único’, o músico fala, na rubrica “Ao Vivo na Redação”, sobre o impacto do álbum no percurso da banda, as canções que têm “em construção” para um novo disco e, também, sobre a escola de rock que criou com os filhos, em Lisboa

Há 34 minutos