Peter Murphy, dos Bauhaus, vai fazer uma digressão de homenagem a David Bowie

Peter Murphy irá andar em digressão pelos Estados Unidos, liderando uma banda que contará também com Adrian Belew, Royston Langdon, Matt McJunkins, Scrote, Jeff Friedl, Ron Dziubla e Eric Schermerhorn. O objetivo será homenagear a música de David Bowie.

A digressão terá início a 4 de abril, em Houston (Texas), acabando a 8 de maio com um concerto em Tacoma (Washington). Em comunicado, o vocalista dos Bauhaus afirmou que o convite para dar nova voz ao “camaleão” foi “uma surpresa”. “Foi uma proposta muito sedutora”, disse.

Esta homenagem a Bowie é uma ideia original de Scrote, músico e produtor californiano que, em 2022, fez esta mesma digressão mas com Todd Rundgren ao leme. Desta feita, o foco estará na fase “Ziggy Stardust” de Bowie, bem como nos álbuns da chamada “trilogia de Berlim”: “Low”, “Heroes” e “Lodger”.

Murphy conhece bem a obra de Bowie: em 1982, com os Bauhaus, lançou o single ‘Ziggy Stardust', versão do tema de 1972 de Bowie, e que se tornaria um dos maiores sucessos da banda de pós-punk e rock gótico.

Recorde-se que, com os Bauhaus, Peter Murphy atuou na edição de 2022 do festival de Vilar de Mouros, tendo terminado o concerto, precisamente, com ‘Ziggy Stardust'. Poucos dias depois, o grupo cancelaria a sua digressão de reunião após Peter Murphy ter dado entrada numa clínica de reabilitação.