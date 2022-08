Poucos dias após Vilar de Mouros, Peter Murphy entra em clínica de reabilitação e os Bauhaus cancelam digressão

Os Bauhaus, que no passado sábado atuaram no festival Vilar de Mouros, anunciaram o cancelamento da sua digressão norte-americana, que contemplava várias datas nos Estados Unidos, a partir do próximo dia 8 de setembro.

Na origem da decisão está o facto de o vocalista da banda, Peter Murphy, se preparar para dar entrada numa clínica de reabilitação, para tratar “da sua saúde e do seu bem estar”. No comunicado de imprensa, os Bauhaus não esclarecem se estas datas serão reagendadas.

Este ano, os ingleses lançaram a primeira canção em 14 anos, ‘Drink the New Wine’, e encetaram a primeira digressão norte-americana em 16 anos, dando uma série de concertos na costa oeste, no passado mês de meio. No verão, atuaram na Europa - incluindo em Vilar de Mouros - e em setembro deveriam ter regressado aos Estados Unidos, planos entretanto cancelados.

Em 2019, Peter Murphy sofreu um grave ataque cardíaco, durante uma residência em Nova Iorque.