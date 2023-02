Little Simz confirmada no festival Vodafone Paredes de Coura

Little Simz é a mais recente confirmação para a edição deste ano do festival Vodafone Paredes de Coura, que se realiza de 16 a 19 de agosto.

A rapper britânica de 29 anos, que recebeu os prémios de Artista Revelação nos BRIT em 2022 e o também britânico o Mercury Prize no ano anterior, graças ao álbum “Sometimes I Might Be Introvert”, regressa a Portugal depois da estreia no Primavera Sound Porto, em junho de 2022, e poucos meses depois da edição de “No Thank You”, álbum lançado no final do ano passado.

Os passes para o festival estão à venda ao preço de €130,80. Veja os nomes anunciados até ao momento:

The Walkmen

Jessie Ware

Loyle Carner

Les Savy Fav

Dry Cleaning

Little Simz

Kokoroko

Tropical Fuck Storm

Wilco

Fever Ray

Lee Fields

Yin Yin

Calibro 35

Joe Unknown

Black Midi

Explosions in the Sky

Squid

Domi & JD Beck

The Brian Jonestown Massacre

Sudan Archives

Young Leon

Special Interest

Julie

Chinaskee

Indignu

Nuno Lopes