Ricky Gervais faz piada sobre traje de Sam Smith nos BRIT: “O pior de ser famoso é não poder andar na rua sem que olhem e apontem para mim”

Uma piada do humorista Ricky Gervais está a dividir opiniões. O autor e protagonista de séries como “The Office” e “Extras” usou o Twitter para fazer uma piada sobre o fato insuflado de borracha usado pelo cantor Sam Smith na cerimónia dos prémios BRIT, que tiveram lugar no passado sábado em Londres.

Colocando a sua cabeça na foto de Smith, Gervais escreveu: “A pior coisa de ser famoso é a falta de privacidade. Não posso sequer andar na rua sem que as pessoas se ponham a olhar e a apontar para mim.”

A frase parece fazer alusão a uma entrevista recente de Sam Smith ao programa de Zane Lowe na Apple Music 1, onde o artista não-binário afirma: "Sofro abusos verbais na rua mais do que nunca. Já me cuspiram. Se isso me acontece a mim, que sou uma estrela pop, imagine-se o que se passa com outros miúdos.”

Rapidamente Gervais foi alertado para o facto de David Bowie ter usado, no início dos anos 70, um fato igualmente chamativo e visualmente semelhante nas distorção das formas convencionais, autoria do estilista Kansai Yamamoto. Bowie era amigo de Gervais, tendo inclusive participado na série “Extras”, num episódio em que zomba da personagem interpretada por Gervais.

O questionamento dos críticos de Gervais passa, sobretudo, pelo uso do humor a partir de uma posição heteronormativa. "Bem-vindo ao grupo heteronormativo dos homens oficialmente velhos. Pertences agora ao clube dos Piers Morgans desta vida", pode ler-se num comentário citado pelo “NME”, numa referência às posições do jornalista e apresentador de televisão Piers Morgan, reconhecidamente conservador.