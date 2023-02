O português Nuno Bettencourt atuou com Rihanna na Super Bowl

O guitarrista luso-americano Nuno Bettencourt tocou ao lado da cantora Rihanna no intervalo do mega evento desportivo Super Bowl, que decorreu no passado domingo no estado norte-americano do Arizona.

Bettencourt, de 56 anos, acompanhou Rihanna no espetáculo que a estrela de Barbados apresentou [veja aqui o vídeo] no intervalo do jogo entre as equipas de futebol americano Kansas City Chiefs e os Philadelphia Eagles, onde a artista aproveitou para anunciar a sua segunda gravidez.

Nascido nos Açores, mas radicado nos Estados Unidos desde criança, Nuno Bettencourt ganhou notoriedade como guitarrista e compositor dos Extreme, que no arranque da década de 90 conheceu êxito com a balada "More than Words". Acompanha Rihanna ao vivo desde 2009, sendo o guitarrista principal da banda da artista em todas as digressões desde então.

Em 2022, foi o organizador do festival Atlantis Concert for Earth, que teve lugar na Lagoa das Sete Cidades, na ilha açoriana de São Miguel.