Lana Del Rey lança canção de 7 minutos: ouça aqui ‘A&W’

Lana Del Rey divulgou o segundo single para “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, o seu novo álbum.

‘A&W’ contabiliza mais de 7 minutos e foi co-produzida por Jack Antonoff. Sucede ao tema-título, partilhado em dezembro.

“Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd" tem data de lançamento marcada para o dia 24 de março, e contará ao todo com 16 canções - para além de uma capa imprópria a menores de 18.

Ouça aqui ‘A&W’: