Lana Del Rey mostra a capa do seu novo álbum: só para maiores de 18

Lana Del Rey divulgou a capa para o seu novo álbum, “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”.

O disco, cuja data de lançamento estava marcada para o dia 10 de março, sairá agora a 24 do mesmo mês. Juntamente com a capa, Lana Del Rey partilhou o alinhamento do álbum.

As novidades foram dadas através da conta privada de Lana Del Rey no Instagram. A capa mostra-a mais ousada que nunca, tendo-se deixado fotografar com um seio desnudo. Juntamente com esta, Lana partilhou outras capas alternativas.

Sabe-se também que Father John Misty, Bleachers, Jon Batiste e Tommy Genesis têm colaborações em “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. O disco conterá, ao todo, 16 canções.

“Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” será o nono álbum de estúdio de Lana Del Rey e o sucessor de “Blue Banisters” e “Chemtrails Over The Country Club”, ambos de 2020. Confira o alinhamento e as capas:

1. The Grants

2. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

3. Sweet

4. AW

5. Judah Smith Interlude

6. Candy Necklace

7. Jon Batiste Interlude

8. Kintsugi

9. Fingertips

10. Paris, Texas

11. Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12. Let the Light In (com Father John Misty)

13. Margaret (feat. Bleachers)

14. Fishtail

15. Peppers (feat. Tommy Genesis)

16. Taco Truck x VB