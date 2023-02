Salvador Sobral vai atuar na final do Festival da Canção

Salvador Sobral irá atuar na Grande Final do Festival da Canção, marcada para o dia 11 de março.

O artista regressa assim a um lugar onde já foi feliz, vencendo o certame (conquistou a pontuação máxima do júri regional e o segundo lugar do televoto) em 2017. A essa vitória seguiu-se o triunfo na Eurovisão.

Na final do Festival da Canção 2023, também David Fonseca surge como convidado.

Fernando Tordo e HMB atuarão na primeira semifinal, a 25 de fevereiro, e Carlos Mendes, marca presença na segunda, 4 de março, juntamente com Filipe Sambado e Nicolas Alves (finalista do “The Voice Kids”).

As meias-finais do Festival da Canção estão marcadas para os dias 25 de fevereiro e 5 de março. Recorde aqui todas as canções e intérpretes concorrentes.