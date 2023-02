Post Malone foi barrado à porta de um bar de hotel por causa das tatuagens na cara e no pescoço

O rapper Post Malone foi impedido de entrar no bar da cadeia QT Hotel, em Perth (Austrália), por causa das suas tatuagens.

O autor de ‘Better Now’ revelou ter sido “barrado” pelos seguranças, já que é política da casa não permitir a entrada a pessoas com “tatuagens ofensivas, faciais ou no pescoço”. “Nunca passei por algo assim”, contou ao jornal “The West Australian”.

Post Malone acabou por se deslocar para um outro bar, onde pagou a conta aos clientes que por lá se encontravam, entre os quais alguns fãs. O QT hotel já pediu publicamente desculpas pelo sucedido".

“Tentamos receber bem toda a gente, e celebrar as particularidades de cada indivíduo”, afirmou um representante do espaço ao “Daily Mail Australia”. “No passado sábado, os nossos seguranças, contratados a outra empresa, não se comportaram com a discrição devida, e assumimos a responsabilidade por isso. Pedimos desculpa”.

O rapper terminou a sua passagem pela Austrália no domingo, após ter sido o artista de abertura nos seis concertos que os Red Hot Chili Peppers deram naquele país.