Mike Shinoda abre o jogo sobre o futuro dos Linkin Park: “Estou a tentar gerir as expectativas”

Mike Shinoda deu a entender que os Linkin Park poderão lançar música nova, no futuro.

O último álbum da banda, “One More Light”, foi lançado em 2017, poucos meses antes de os Linkin Park decidirem parar devido à morte do vocalista Chester Bennington.

Em entrevista à “KROQ”, e poucos dias após ter divulgado ‘Lost’, canção resgatada aos arquivos dos Linkin Park, Shinoda não disse que não à possibilidade de mais música vinda do grupo.

“Estou a tentar gerir as expectativas”, começou por dizer. “Há coisas que poderemos fazer, outras que não faremos. Com a reedição do ‘Meteora’, creio que não há muitas coisas que não faremos. A única coisa que está fora de questão é uma nova digressão”.

“Quanto ao resto, no que concerne a questões como ‘podemos fazer isto?’ ou ‘podemos fazer aquilo?’, a resposta a muitas delas é ‘sim’”, rematou.

Veja a entrevista: