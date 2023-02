Linkin Park celebram o 20º aniversário de “Meteora” com reedição especial: ouça aqui o inédito ‘Lost’

Os Linkin Park anunciaram oficialmente o lançamento de uma edição especial de “Meteora”, em honra do 20º aniversário do álbum.

A banda norte-americana partilhou ainda ‘Lost’, tema gravado durante as sessões de “Meteora”, e esquecido nos arquivos desde então. “[Encontrá-lo] Foi como descobrir uma das tuas fotografias preferidas, que te tinhas esquecido de tirar”, afirmou Mike Shinoda em comunicado.

“Há anos que os fãs nos pedem para lançarmos algo com a voz do Chester, e estou muito feliz por o termos conseguido de forma tão especial".

O vídeo de ‘Lost’, feito com recurso à inteligência artificial, já se encontra disponível no YouTube:

A reedição de “Meteora” chegará às lojas no dia 7 de abril, com uma edição super deluxe a conter quatro CDs, três DVDs e cinco discos de vinil, além de um livro de 40 páginas, um poster, autocolantes e um stencil.

Do alinhamento farão parte, para além de ‘Lost’ e dos temas originais, 19 maquetas e raridades diversas, tanto de estúdio como ao vivo.

Desde 2017 que os Linkin Park se encontram em hiato, devido à morte do vocalista Chester Bennington. Confira aqui a capa e o alinhamento da reedição de “Meteora”:

Meteora

1. ‘Foreword’

2. ‘Don’t Stay’

3. ‘Somewhere I Belong’

4. ‘Lying From You’

5. ‘Hit The Floor’

6. ‘Easier To Run’

7. ‘Faint’

8. ‘Figure.09’

9. ‘Breaking The Habit’

10. ‘From The Inside’

11. ‘Nobody’s Listening’

12. ‘Session’

13. ‘Numb’

LPU Rarities 2.0

1. ‘A.06’

2. ‘Pretty Birdy (Somewhere I Belong 2002 Demo)’

3. ‘Sold My Soul To Yo Mama’

4. ‘Standing In The Middle’

5. ‘Program (Meteora Demo)’

6. ‘Faint (Demo 2002)’

7. ‘Figure.09 (Demo 2002)’

8. ‘Drawing (Breaking The Habit Demo 2002)’

9. ‘Cumulus (2002 Demo)’

10. ‘A-Six (Original Long Version)’

11. ‘Soundtrack (Meteora Demo)’

12. ‘Broken Foot (Meteora Demo)’

13. ‘Ominous (Meteora Demo)’

14. ‘Unfortunate (Unreleased Demo 2002)’

15. ‘Pepper (Meteora Demo)’

16. ‘Breaking The Habit (Original Mike 2002 Demo)’

17. ‘Halo (Unreleased Demo 2002)’

18. ‘Rhinocerous (2002 Demo)’

19. ‘Attached (2003 Demo)’

Live Rarities 2003-2004

1. ‘Lying From You (Live LPU Tour 2003)’

2. ‘From The Inside (Live LPU Tour 2003)’

3. ‘Easier To Run (Live LPU Tour 2003)’

4. ‘Step Up (Live Projekt Revolution 2002)’

5. ‘My December (Live Projekt Revolution 2002)’

6. ‘Crawling (Live Reading Festival 2003)’

7. ‘Breaking The Habit (Live Rock Am Ring 2004)’

8. ‘Step Up/Nobody’s Listening/It’s Goin’ Down (Live)’

9. ‘Wish (Live Projekt Revolution 2004)’

10. ‘One Step Closer feat. Jonathan Davis (Live Projekt Revolution 2004)’

Live In Texas

1. ‘Don’t Stay’

2. ‘Somewhere I Belong’

3. ‘Lying From You’

4. ‘Papercut’

5. ‘Side Two’

6. ‘Points Of Authority’

7. ‘Runaway’

8. ‘Faint’

9. ‘From The Inside’

10. ‘Figure.09’

11. ‘With You’

12. ‘By Myself’

13. ‘P5hng Me A*Wy’

14. ‘Numb’

15. ‘Crawling’

16. ‘In The End’

17. ‘A Place For My Head’

18. ‘One Step Closer’

Live In Nottingham 2003

1. ‘Session’

2. ‘Don’t Stay ’

3. ‘Somewhere I Belong’

4. ‘Lying From You’

5. ‘Papercut’

6. ‘Points Of Authority’

7. ‘Runaway’

8. ‘Faint’

9. ‘From The Inside’

10. ‘Hit The Floor’

11. ‘With You’

12. ‘Crawling ’

13. ‘In The End ’

14. ‘Easier To Run’

15. ‘A Place For My Head ’

16. ‘One Step Closer’

Lost Demos

1. ‘Lost’

2. ‘Fighting Myself’

3. ‘More The Victim’

4. ‘Massive’

5. ‘Healing Foot’

6. ‘A6 (Meteora|20 Demo)’

7. ‘Cuidado (Lying From You Demo)’

8. ‘Husky (Hit The Floor Demo)’

9. ‘Interrogation (Easier To Run Demo)’

10. ‘Faint (Meteora|20 Demo)’

11. ‘Plaster 2 (Figure.09 Demo)’

12. ‘Shifter (From The Inside Demo)’

13. ‘Wesside’

14. ‘Resolution’