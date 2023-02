Depeche Mode atuam pela primeira vez desde a morte de Andy Fletcher: veja aqui

Os Depeche Mode voltaram a pisar um palco, no passado sábado.

Naquela que foi a primeira atuação do grupo desde 2018 e a primeira desde a morte do teclista Andy Fletcher, os Depeche Mode atuaram no icónico Festival de Sanremo, em Itália, o equivalente ao “nosso” Festival da Canção.

Os britânicos apresentaram o seu novo single, ‘Ghosts Again’, lançado esta semana. O tema fará parte de “Memento Mori”, o novo álbum dos Depeche Mode, com data de lançamento marcada para o dia 24 de março.

Veja aqui a atuação dos Depeche Mode em Sanremo: