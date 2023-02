Slash acredita que os Guns N’ Roses hoje em dia seriam cancelados: “Ainda bem que na altura não havia internet”

Slash acredita que os Guns N' Roses seriam “cancelados”, caso se tivessem formado nos dias que correm.



Em entrevista à “Yahoo News Today” a propósito de “The Collection: Slash”, livro sobre as suas guitarras, o guitarrista declara “não pensar muito” em todos os momentos escandalosos pelos quais passaram os membros do grupo.

“Agora que falas nisso, a maior parte do que fizemos teria levado a que fôssemos cancelados”, admitiu. “Não sobreviveríamos neste mundo. Muito do que fizemos não se enquadra no que hoje em dia é considerado aceitável. ”Ainda bem que na altura não havia internet", brincou. "Mas nossa história é o que é”.