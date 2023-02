Harry Styles vence Prémio BRIT para Artista do Ano: “Estou ciente do meu privilégio”

Realizou-se este sábado a cerimónia de entrega dos Prémios BRIT, que distinguem o que de melhor se fez na música britânica ao longo do último ano.

Uma semana após ter levado para casa o Grammy para Álbum do Ano, Harry Styles recebeu um Prémio BRIT para Artista do Ano. E aproveitou para corrigir o discurso que fez nos Grammys, e que não caiu bem junto de várias pessoas.

Em Los Angeles, o músico britânico afirmou que “isto não acontece muitas vezes a pessoas como eu”, mas agora acrescentou uma nota: “estou ciente do meu privilégio”.

Agradecendo à família, em particular à mãe, que o inscreveu no programa “X Factor” “sem me dizer nada”, Styles deixou ainda uma nota aos seus colegas nos One Direction: “também não estaria aqui sem vocês”.

“Estou muito agradecido por isto, e bastante ciente do meu privilégio, pelo que quero dedicar este prémio à Rina, à Charli, à Florence, à Mabel e à Becky”, rematou, referindo-se a Rina Sawayama, Charli XCX, Florence Welch, Mabel e Becky Hill.

Veja aqui o discurso de Harry Styles: