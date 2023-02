Harry Styles aceita Grammy com discurso incrédulo: “Isto não acontece muitas vezes a pessoas como eu”

Harry Styles venceu o Grammy de Álbum do Ano por “Harry’s House” e não disfarçou o seu espanto num discurso com o qual homenageou os outros nomeados, entre os quais se encontravam os favoritos Beyoncé, Bad Bunny e Kendrick Lamar ou veteranos como ABBA, Mary J. Blige e Coldplay. “Isto não acontece a pessoas como eu muitas vezes”, disse o cantor britânico.

“Senti-me tão, mas tão inspirado por todos os artistas nomeados nesta categoria em diferentes momentos da minha vida. Ouço-os a todos quando estou sozinho”, começou por dizer Styles, “em noites como esta, é óbvio que é importante lembrarmo-nos de que não há algo a que possamos chamar de melhor música. Não penso que algum de nós tome decisões em estúdio com o intuito de ganhar um destes prémios”.

O cantor britânico, que se tornou conhecido com a boy band One Direction, já tinha subido ao palco da cerimónia para apresentar o single de sucesso ‘As It Was’ numa performance eletrizante, tendo saído da crypto.com Arena, em Los Angeles, com um total de três prémios: além de Álbum do Ano, venceu os galardões de Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Engenharia de Som – consulte a lista completa de vencedores.