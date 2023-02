Há 4 novas confirmações para o festival MEO Sudoeste e o produtor do novo sucesso de Shakira é uma delas

Metro Boomin, Bizarrap, Slow J e L7nnon são as quatro novas confirmações no cartaz do festival MEO Sudoeste, que celebra este ano a sua 25ª edição entre os dias 9 e 12 de agosto.

O produtor norte-americano Metro Boomin, dedicado especialmente a sonoridades hip-hop e trap, é responsável por sucessos como ‘Bad and Boujee’ dos Migos, ‘Congratulations’ de Post Malone ou ‘Mask Off’ de Future. Atua a 11 de agosto.

Bizarrap, DJ e produtor argentino, tornou-se um fenómeno nos últimos anos devido a colaborações com Nicky Jam, Quevedo ou, mais recentemente, com Shakira, com quem gravou ‘BZRP Music Sessions #53’, a canção que tem dado que falar devido aos versos da cantora colombiana sobre o ex-companheiro Gerard Piqué. Atua a 10 de agosto.

Acabado de editar um novo single, intitulado ‘Where U @’, o português Slow J levará ao palco do MEO Sudoeste, a 11 de agosto, um novo álbum de originais, sucessor de “You Are Forgiven”, de 2019, a editar este ano.

O rapper brasileiro L7nnon chega à Zambujeira do Mar ao fim de cinco anos de percurso e com sucessos como ‘Ai, Preto’, ‘Desenrola, Bate, Joga de Ladin’ ou ‘Inabalável’ para apresentar. Atua a 11 de agosto.

Os passes gerais para o MEO Sudoeste, com direito a campismo, para o festival da Zambujeira do Mar custam 120 euros e os bilhetes diários estão à venda por 55 euros - há também modalidades “exclusive” de passes, com preços entre os 190 e os 220 euros. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.

9 de agosto

David Guetta

Niall Horan

10 de agosto

Bizarrap

11 de agosto

Metro Boomin

L7nnon

Slow J

12 de agosto

Ivandro