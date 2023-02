Festival Neopop anuncia primeiros nomes para a edição de 2023

Richie Hawtin, com o projeto From Our Minds, Honey Dijon, Nicole Moudaber e Charlotte de Witte são alguns dos artistas que atuam em agosto na 16ª edição do festival Neopop, em Viana do Castelo. O festival de tecno anunciou esta quinta-feira os seus primeiros nomes.

"Este ano, o Neopop é encabeçado por Richie Hawtin e o seu mais recente projeto From Our Minds, que ao longo de uma noite vai tomar conta do Neo Stage. Destaque também para as estreias de Charlotte de Witte e Nicole Moudaber, duas figuras que se encontram na linha da frente do movimento techno, e cujo ritmo parece não abrandar e, claro, Honey Dijon, a americana que acaba de ser premiada com um Grammy pela colaboração no mais recente álbum de Beyoncé", lê-se num comunicado divulgado pela organização do festival.

O cartaz inclui ainda FJAAK, Mind Against, Pan-Pot, "que vão partilhar as suas diversas perspetivas sobre a música de dança, sem limitações de fronteiras, deambulando entre techno e o house", Chris Liebing, Dax J, Dubfire, Lewis Fautzi, Paco Osuna, Rødhåd, Francesco del Garda, Mall Grab, Biia, Rui Vargas e Vil.

A 15ª edição do Neopop, que aconteceu entre o Forte Santiago da Barra e o Estaleiro de Viana do Castelo, esteve inicialmente prevista para agosto de 2020, mas acabou adiada para 2022 devido à pandemia de covid-19. O festival sucedeu, finalmente, entre 10 e 13 de agosto do ano passado, e contou com nomes como Amelie Lens, Nina Kraviz, Paco Osuna, Paula Temple, Richie Hawtin, Solomun, The Blessed Madonna, Jeff Mills, Josh Wink e Ricardo Villalobos, entre muitos outros.