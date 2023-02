Talkfest 2023: conferências, concertos e a eleição dos melhores festivais

A 11ª edição do Talkfest, evento dedicado aos festivais de música organizado pela APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música, vai decorrer nos dias 11 e 17 de março em Lisboa e na Maia, recebendo este ano, pela primeira vez, a secção Mulheres na Indústria Musical, que “servirá para discutir o papel feminino no ecossistema dos festivais e premiar uma personalidade”. A gala dos Iberian Festival Awards terá lugar na cidade da Maia e tem também uma nova categoria: Contribuição para a Igualdade.

A gala dos Iberian Festival Awards, conduzida pelos radialistas Ana Galvão e Fernando Alvim e a apresentadora do Porto Canal Rute Braga, dá início ao Talkfest na noite de 11 de março, realizando-se no grande auditório do Fórum da Maia – os bilhetes estão à venda por 25 euros. A cerimónia contará com atuações de Maudito, Celina da Piedade e SVICIDVL.

No dia 17, as conferências, workshops, exibições de documentários e networking, entre outras atividades, decorrem no Hotel Meliã Aeroporto, com os concertos a terem lugar, à noite, no Estúdio Time Out – os bilhetes para o dia inteiro custam 119 euros e só para as atuações da noite custam 15 euros.

Segundo a organização, esta edição terá cinco temáticas principais: a sustentabilidade financeira dos festivais a curto-médio prazo; a implementação de novas tecnologias; a acessibilidade e igualdade entre profissionais e perante o público em geral; o papel das mulheres no setor dos festivais; e o reforço de sinergias estratégicas entre Portugal e Espanha.

A secção de conferências recebe, entre outros, nomes como David Fonseca, Gimba, Marta Ren, Plutónio, Cifrão, o manager Jay Pidgin, Raúl Duro (ligado aos festivais Neopop, Sónar Lisboa ou Rolling Loud), o diretor do Festival Impulso Nuno Monteiro, Teresa Ferreira do Turismo de Portugal ou a psicóloga Sara Malcato da ILGA Portugal.

Centrando-se no “papel decisor das mulheres na indústria musical”, a secção Mulheres na Indústria Musical recebe em quatro conferências, oradoras como Ana Goméz de Castro da Live Nation, Ana Rita Costa da Mayan e Female:pressure, as artistas Ian, Filipa Vieira Cátia Sá, Mariana Moore Matos da Shesaid.so e Núria Pinto da Altafonte. Será, também, atribuído um prémio a uma personalidade feminina que se destaque na área dos festivais.

As atuações no Estúdio Time Out são curadas por Deejay Kamala, que também subirá ao palco na companhia de NBC. Da programação anunciada até ao momento, fazem parte DJ Tefi e DJ/MC Demo, dos Expensive Soul.

Consulte a lista completa de nomeados para os Iberian Festival Awards:

Melhor Grande Festival (voto do público)

Bilbao BBK Live (ES)

Boombastic Festival (ES)

Cala Mijas (ES)

Icónica Sevilla Fest (ES)

FMM Sines (PT)

Mallorca Live Festival (ES)

Meo Kalorama (PT)

North Music Festival (PT)

O Son do Camiño (ES)

Rock in Rio Lisboa (PT)

Melhor Festival de Média Dimensão (voto do público)

Arrecife en Vivo (ES)

Atlantic Pride (ES)

Bons Sons (PT)

Cooltural Fest (ES)

Douro & Porto Wine Festival (PT)

Festival Jardins Pedralbes (ES)

Festival Med (PT)

Neopop (PT)

Noches del Botánico (ES)

Revenge of the 90's (PT)

Melhor Festival de Pequena Dimensão (voto do público)

17º Ribeira Sacra (ES)

Amplifest (PT)

Candil Fest (ES)

Ciclo de Polinização de Paredes de Coura (PT)

Ciclo Mundos (PT)

Cistermúsica (PT)

Côa Summer Fest (PT)

Sonraíz (ES)

Universal Music Festival (ES)

WOS Festival x SON Estrella Galicia (ES)

Melhor Novo Festival (voto do público)

Boombastic Festival (ES)

Cala Mijas (ES)

Douro & Porto Wine Festival (PT)

Festival Authentica (PT)

Festival Mais Solidário (PT)

Latitudes (ES)

Meo Kalorama (PT)

Río Verbena Fest (ES)

Salinas Sound Festival (ES)

Sónar Lisboa (PT)

Melhor Festival em Recinto Fechado (voto do público)

Amplifest (PT)

Banco Mediolanum Festival Mil·lenni (ES)

Brunch Electronik Lisboa in the City (PT)

Festival +Jazz (PT)

Festival Som Riscado (PT)

Porto Cello Festival (PT)

Revenge of the 90's (PT)

Underfest Son Estrella Galicia (ES)

Universal Music Festival (ES)

WOS Festival x SON Estrella Galicia (ES)

Melhor Promoção Turística (decisão do júri)

Powered by Academia de Viagens

1001 Músicas - Caixabank (ES)

Bilbao BBK Live (ES)

Festival Med (PT)

Festival Sinsal Son Estrella Galicia (ES)

Lava - Festival Internacional de Jazz do Pico (PT)

Muwi La Rioja Music Fest (ES)

O Son do Camiño (ES)

Sound Waves (PT)

Summer Opening (PT)

Viana Bate Forte (PT)

Melhor Programa Cultural (decisão do júri)

Arrecife en Vivo (ES)

Bons Sons (PT)

Eco Festival Azores Burning Summer (PT)

Festival Impulso (PT)

Festival Murmura (ES)

Festival Sinsal Son Estrella Galicia (ES)

FMM Sines (PT)

La Mar de Músicas (ES)

Porto Cello Festival (PT)

WOS Festival x SON Estrella Galicia (ES)

Melhor Estratégia de Marketing e Comunicação (decisão do júri)

Powered by Cura Creative

Bilbao BBK Live (ES)

Brunch Electronik Lisboa in the Park (PT)

Icónica Sevilla Fest (ES)

Jardim Sonoro (PT)

Mallorca Live Festival (ES)

Moga Festival (PT)

Neopop (PT)

Noches del Botánico (ES)

O Son do Camiño (ES)

Sónar Lisboa (PT)

Melhor Anfitrião e Receção (decisão do júri)

Bilbao BBK Live (ES)

Bons Sons (PT)

Brunch Electronik Lisboa in the Park (PT)

Eco Festival Azores Burning Summer (PT)

Festival Gigante (ES)

Festival N2 (PT)

Festival Sinsal Son Estrella Galicia (ES)

Icónica Sevilla Fest (ES)

Noches del Botánico (ES)

Summer Opening (PT)

​Melhor Atuação de Artistas Portugueses ou Espanhóis (voto do público)

C. Tangana - Icónica Sevilla Fest (ES)

C. Tangana - Mallorca Live Festival (ES)

Celina da Piedade - Festival Folk Celta (PT)

Criatura & Coro dos Anjos - Bons Sons (PT)

Dani Martín - O Son do Camiño (ES)

Deejay Kamala - Rock in Rio Lisboa (PT)

Dino d'Santiago - Bliss Vibes (PT)

Ornatos Violeta - Meo Kalorama (PT)

Tanxugueiras - SonRÍas Baixas (ES)

Xoel López - PortAmérica (ES)

Melhor Atuação de Artistas Internacionais (voto do público)

Arctic Monkeys - Cala Mijas (ES)

Deejay Telio - Bliss Vibes (PT)

Diana Krall - Tío Pepe Festival (ES)

Duki - O Son do Camiño (ES)

Guetto Kumbé - Festival Med (PT)

Muse - Mallorca Live Festival (ES)

Nick Cave & The Bad Seeds - Meo Kalorama (PT)

Patti Smith - Icónica Sevilla Fest (ES)

Poesia Acústica - Festival das Marés (PT)

The Stranglers - Douro & Porto Wine Festival (PT)

Contribuição para a Sustentabilidade (decisão do júri)

Powered by Copos Reutilizáveis

Bons Sons (PT)

Cooltural Fest (ES)

Eco Festival Azores Burning Summer (PT)

Festival Med (PT)

Jardim Sonoro (PT)

Marenostrum Fuengirola (ES)

PortAmérica (ES)

Rock in Rio Lisboa (PT)

Sonidos Liquidos (ES)

Sonraíz (ES)

Contribuição para a Igualdade (decisão do júri)

Atlantic Pride (ES)

Bons Sons (PT)

Ciclo Mundos (PT)

Cooltural Fest (ES)

Festival Impulso (PT)

Festival Med (PT)

Festival Sinsal Son Estrella Galicia (ES)

Rock in Rio Lisboa (PT)

SonRías Baixas (ES)

WOS Festival x SON Estrella Galicia (ES)

Melhor Fotografia de Festival (voto do público)

Carlos Martins - Bons Sons (PT)

Carlota Figueras - Festival Jardins Pedralbes (ES)

David Pereira - Festival Med (PT)

Eva Rus Martínez García - Estival Cuenca (ES)

Filipa Aurélio - Neopop (PT)

Gorka Urraburu - FIB Benicàssim Festival (ES)

Javier Bragado - O Son do Camiño (ES)

Ludivine Pellissier - Super Bock Super Rock (PT)

Sara Falcão - Summer Opening (PT)

Viti Amieva - Vesu (ES)

​Melhor Prestador de Serviços (decisão do júri)

Powered by Valpi Rent

ArtCor (PT)

BluePanda Digital Studio - Trafaria Bluegrass (PT)

Call & Play S.L. (PT/ES)

Conzertia (ES)

Enterticket (ES)

Fluge - Icónica Sevilla Fest (ES)

Gofun (ES)

Idasfest (ES)

Push Off - Summer Opening (PT)

Weezevent (PT/ES)

Melhor Ativação de Marca (decisão do júri)

Adega Cartuxa - EA Live Évora (PT)

Cervezas Alhambra - Acustiquísimos (ES)

Cruzcampo - Icónica Sevilla Fest (ES)

Latam Airlines - Iberoexperia (ES)

Macarena Shoes - Muwi La Rioja Music Fest (ES)

Prio (PT)

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Festival Artes à Vila (PT)

Seat - Jardim Sonoro (PT)

Vibra Mahou - Low Festival (ES)

Vibra Mahou - Spring Festival (ES)

Melhor Uso de Tecnologia (decisão do júri)

Powered by Futurdata

3Cket - Summer Opening (PT)

Artbox VR (PT)

brace—in (PT)

Enterticket (ES)

Fablab Sedic-UPCT - La Mar de Músicas (ES)

Gofun (ES)

Innova - Mallorca Live Festival (ES)

Prodigioso Volcán - Icónica Sevilla Fest (ES)

Weezevent (PT/ES)

Weezevent - O Son do Camiño (ES)

Melhor Sala de Espetáculos (decisão do júri)

Alfândega do Porto - North Music Festival (PT)

Altice Fórum Braga - Festival Authentica (PT)

El Prao de Funsiquín - Prestoso Fest (ES)

Huerta del Obispo in Alcalá de Henares - Festival Gigante (ES)

Isla de San Simón - Festival Sinsal Son Estrella Galicia (ES)

Mosteiro da Batalha - Festival Artes à Vila (PT)

Mosteiro de Alcobaça - Cistermúsica (PT)

Paisagem Idílica do Douro - Douro & Porto Wine Festival (PT)

Parque dos Moinhos - Eco Festival Azores Burning Summer (PT)

Real Jardín Botánico Alfonso XIII (UCM) - Noches del Botánico (ES)

Melhor Festival Lusófono ou Hispânico (voto do público)

Festival Gigante (ES)

Festival Med (PT)

Iberoexperia (ES)

Porto Cello Festival (PT)

RotoFest (EC)

Summer Opening (PT)

Underfest Son Estrella Galicia (ES)

Melhor Festival Académico e Juvenil (voto do público)

Fest4Kids (PT)

Festival Papagaio (PT)

Queima das Fitas do Porto (PT)

Viva Boom Festival (ES)

Melhor Festival Não Musical (voto do público)

Andanças – Festival Internacional de Danças Populares (PT)

Artbeerfest Caminha (PT)

Barcelona Human Rights Film Festival (ES)

Comic Con Portugal (PT)

FesJajá - Festival del Humor (ES)

Festival Ellas Crean (ES)

Festival Papagaio (PT)

HeArt Lanzarote (ES)

Santa Cruz Ocean Spirit (PT)

Tradidanças - Festival de Tradições, Dança, Música e Natureza (PT)

Melhores Festividades (voto do público)

Alma do Vinho (PT)

Bilbao BBK Live Bereziak (ES)

Expofacic (PT)

Feira da Luz (PT)

Feira das Lambarices (PT)

Feira e Festas de São Miguel (PT)

Festas do Mar (PT)

Kamala 360 (PT)

Melhor Evento Profissional (voto do público)

Bime (ES)

Congresso de Bastidores (PT)

Expo Fish Portugal (PT)