Sérgio Godinho homenageou Jorge Constante Pereira em concerto com ‘É Tão Bom’: “Sem eu saber, o Jorge deu-nos esta última prenda”

Sérgio Godinho prestou homenagem a Jorge Constante Pereira, seu amigo e colaborador, durante o concerto desta terça-feira com A Garota Não, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Compositor, dramaturgo e terapeuta, Jorge Constante Pereira faleceu no passado dia 31 de janeiro, aos 81 anos. Nos anos 80, trabalhou com Sérgio Godinho na música de duas séries animadas da RTP: “A Árvore dos Patarfúrdios” (1985) e “Os Amigos de Gaspar” (1988).

Foi um tema d' “Os Amigos de Gaspar”, ‘É Tão Bom’, que Sérgio Godinho escolheu para terminar o concerto no Maria Matos, explicando que essa canção “celebra precisamente a amizade, e a minha amizade pelo Jorge era profunda. Mas [a canção] também [se adequa] à amizade que se cria nestes palcos”, disse. “No fim de contas, sem eu saber o Jorge deu-nos esta última prenda. É muito adequado, porque esta canção diz simplesmente: é tão bom.”

No concerto com A Garota Não, inserido no ciclo Conta-me uma Canção, Sérgio Godinho cantou várias canções da sua autoria, como ‘2.º Andar, Direito’, do álbum “Pano-Cru”, de 1978; ‘Balada da Rita’, criada para o filme “Kilas, o Mau da Fita”, de 1980, ou ‘Tudo no Amor’ (que escreveu para os Clã, em 2020).



Já Cátia Oliveira, ou seja, A Garota Não, abriu o espetáculo com ‘Canção Sem Final’, poema de João Monge musicado por si, apresentando também ‘Que Mulher É Essa’ e ‘Não Sei o que é que Fica’, temas incluídos no seu álbum de 2022, “2 de Abril”, ou ‘422’, um original ainda por gravar sobre os lucros (422 milhões de euros) da Galp.

Juntos, Sérgio Godinho e A Garota Não fizeram também uma versão de ‘A Insatisfação’, de Márcia. Parte deste ciclo de espetáculos, que chega ao final na próxima segunda-feira, com a dupla David Fonseca & Rita Redshoes, é também o momento em que cada artista interpreta uma canção do outro. Ontem, Sérgio Godinho cantou ‘Dilúvio’, uma das faixas mais conhecidas de “2 de Abril”, ao passo que Cátia Oliveira confessou ter tido dificuldade em escolher apenas um tema de um dos seus heróis, acabando assim por apresentar um medley de sete composições suas, como ‘Foi a Trabalhar’, ‘Liberdade’, ‘Com um Brilhozinho nos Olhos', ‘Parto Sem Dor’ e ‘Bomba Relógio’, e também ‘Canção do Desterro (Emigrantes)’, de José Afonso.



Em palco, Sérgio Godinho e A Garota Não foram acompanhados por Nuno Rafael e Sérgio Godinho, num espetáculo marcado por muitas partilhas, histórias e um aguçado sentido de humor de ambos os protagonistas.