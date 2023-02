Atuação de Sam Smith nos Grammys comparada a ritual satânico: “Querem ensinar os nossos filhos a adorar Satanás”

A atuação de Sam Smith na gala dos Grammys, no passado domingo, não agradou a vários comentadores conservadores nos Estados Unidos, que nas redes sociais acusaram a estrela britânica de promover, com a sua performance, o satanismo.

No palco da maior entrega de prémios da música, Sam Smith e a sua convidada, Kim Petras, cantaram o tema ‘Unholy’, com iluminação vermelha, pirotecnia e dançarinos em jaulas de metal. Smith usou também um chapéu com chifres.

A estética causou a indignação de comentadores como o senador republicano Ted Cruz, que escreveu que a atuação fora “maléfica”. Cruz partilhou ainda o tweet de uma comentadora conservadora, Liz Wheeler, para quem “os demónios querem ensinar os nossos filhos a adorar Satanás. Que vontade de vomitar.”

“Não espanta ver um ritual satânico nos Grammys. O satanismo é a adoração do eu. Muita da música pop moderna é satânica. O esquerdismo é satanismo. A única difereça é que já não o escondem”, concordou o blogger de extrema-direita Matt Walsh.

Antes da atuação de Sam Smith, Madonna 'avisou: “preparados para alguma polémica? ”, acrescentando: “Após quatro décadas na música, aprendi que se nos chamarem chocantes, escandalosos, problemáticos, provocadores ou perigosos, é sinal de que estamos a fazer alguma coisa bem-”

Sam Smith e Kim Petras venceram um Grammy por este tema, para Melhor Performance Pop de Duo/Grupo. Veja aqui a lista de todos os vencedores.



Gravação do Ano: ‘About Damn Time’ de Lizzo

Álbum do Ano: “Harry’s House” de Harry Styles

Canção do Ano: ‘Just Like That’ de Bonnie Raitt

Melhor Novo Artista: Samara Joy

Melhor Álbum Pop Vocal: “Harry’s House” de Harry Styles

Melhor Performance Pop a Solo: ‘Easy on Me’ de Adele

Melhor Performance Pop de Duo/Grupo: ‘Unholy’ de Sam Smith e Kim Petras

Melhor Álbum Pop Tradicional: “Higher” de Michael Bublé

Melhor Álbum de Dança/Eletrónica: “Renaissance” de Beyoncé

Melhor Gravação de Dança/Eletrónica: ‘Break My Soul’ de Beyoncé

Melhor Álbum Rock: “Patient Number 9” de Ozzy Osbourne

Melhor Performance Rock: ‘Broken Horses’ de Brandi Carlile

Melhor Canção Rock: ‘Broken Horses’ de Brandi Carlile

Melhor Performance Metal: ‘Degradation Rules’ de Ozzy Osbourne e Tony Iommi

Melhor Performance de Música Alternativa: ‘Chaise Longue’ de Wet Leg

Melhor Álbum de Música Alternativa: “Wet Leg” de Wet Leg

Melhor Álbum Contemporâneo Instrumental: “Empire Central” de Snarky Puppy

Melhor Performance R&B: ‘Hrs & Hrs’ de Muni Long

Melhor Performance R&B Tradicional: ‘Plastic Off the Sofa’ de Beyoncé

Melhor Canção R&B: ‘Cuff It’ de Beyoncé

Melhor Álbum R&B Progressivo: “Gemini Rights” de Steve Lacy

Melhor Álbum R&B: “Black Radio III” de Robert Glasper

Melhor Performance Rap: ‘The Heart Part 5’ de Kendrick Lamar

Melhor Performance Rap Melódico: ‘Wait for U’ de Future, Drake e Tems

Melhor Canção Rap: ‘The Heart Part 5’ de Kendrick Lamar

Melhor Álbum Rap: “Mr. Morale & The Big Steppers” de Kendrick Lamar

Melhor Álbum de Música Urbana: “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa Latino: “Motomami” de Rosalía

Melhor Álbum Country: “A Beautiful Time” de Willie Nelson

Melhor Performance Country a Solo: ‘Live Forever’ de Willie Nelson

Melhor Audiobook: “Finding Me” de Viola Davis

Melhor Álbum de Comédia: “The Closer” de Dave Chappelle

Melhor Vídeo de Música: ‘All Too Well: The Short Film’ de Taylor Swift

Compositor do Ano: Tobias Jesso Jr.

Produtor do Ano: Jack Antonoff