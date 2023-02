Kim Petras torna-se a primeira mulher transgénero assumida a vencer um Grammy

Kim Petras fez história este domingo ao tornar-se a primeira mulher transgénero assumida a vencer um prémio Grammy. A artista alemã, baseada nos Estados Unidos, subiu ao palco ao lado de Sam Smith para receber o galardão de Melhor Performance Pop de Duo/Grupo pela canção ‘Unholy’. No seu discurso, além de agradecer a Smith, Petras homenageou Madonna e a produtora de música eletrónica Sophie, com quem trabalhou antes da sua morte em 2021.

“Esta canção tem sido uma viagem tão incrível para mim”, começou por dizer a artista ao aceitar o prémio, “quero só agradecer a todas as incríveis lendas transgénero que me abriram as portas e me permitiram que estivesse aqui esta noite. A Sophie disse-me que isto iria acontecer e sempre acreditou em mim. Muito obrigado pela tua inspiração, Sophie. Adoro-te”.

Além de agradecer também à sua mãe por sempre ter acreditado nela e sempre a ter apoiado, Petras mencionou ainda Madonna no seu discurso, dizendo-lhe obrigado por “lutar pelos direitos LGBTQ”: “não penso que poderia estar aqui sem a Madonna”. A voz de ‘Like a Virgin’ subiria ao palco, mais tarde, para apresentar a atuação de Sam Smith e Kim Petras – veja um excerto da performance de ‘Unholy’ abaixo.