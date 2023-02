O comentário incendiário de Tony Visconti, produtor de David Bowie: “Harry Styles, o novo Bowie? Nem merecia engraxar-lhe os sapatos”

Tony Visconti, um dos colaboradores mais assíduos de David Bowie, fez alguns comentários no seu Facebook sobre a noite dos Grammys. Nesta cerimónia, o inglês Harry Styles - por vezes comparado a David Bowie, pelo estilo andrógino - venceu o Grammy de Álbum do Ano, por “Harry's House”.

Inicialmente, Tony Visconti começou por escrever não existir qualquer diferença “entre Las Vegas e os Grammys”. Depois, num comentário à sua própria publicação, o produtor e músico norte-americano acrescentou: “Alguém acaba de me dizer que o Harry Styles é o novo Bowie? Pelo que vi esta noite, nem merecia engraxar-lhe os sapatos.”

Tony Visconti começou a trabalhar com David Bowie em ‘Space Oddity’, de 1969, e deixou a sua marca em dez álbuns do ícone britânico, incluindo no derradeiro “Blackstar”, lançado em janeiro de 2016, dois dias antes da morte do seu autor.