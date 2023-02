Bad Bunny abriu, Jay-Z encerrou: as atuações dos Grammys 2023

A cerimónia dos prémios Grammy, que decorreu este domingo na crypto.com Arena, em Los Angeles, abriu com uma atuação do porto-riquenho Bad Bunny – um dos vencedores da noite –, mas recebeu ainda atuações de Harry Styles, Mary J. Blige, Sam Smith e Kim Petras, Steve Lacy ou Jay-Z, bem como uma celebração dos 50 anos de hip-hop.

Bad Bunny juntou as canções ‘El Apagón’ e ‘Después de la Playa’, ambas retiradas do álbum “Un Verano Sin Ti”, que lhe valeu o prémio de Melhor Álbum de Música Urbana, subindo ao palco na companhia de um grupo de bailarinos, uma secção de metais e percussionistas.

Harry Styles, que saiu da cerimónia com o prémio de Álbum do Ano, apresentou ‘As It Was’ na companhia de bailarinos numa plataforma giratória, replicando o que fez no vídeo da canção, tendo dado que falar pelo fato prateado brilhante que usou.

A dupla Sam Smith e Kim Petras, que levou para casa o Grammy de Melhor Performance Pop de Duo/Grupo por ‘Unholy’ serviu a canção numa atuação que envolveu um chapéu com chifres, uma jaula e muitas labaredas.

Steve Lacy juntou-se a Thundercat para cantar ‘Bad Habit’, canção incluída no álbum “Gemini Rights” que lhe valeu o prémio de Melhor Álbum R&B Progressivo. Mary J. Blige, por seu lado, interpretou a canção ‘Good Morning Gorgeous’ acompanhada por uma secção de cordas.

Celebrando 50 anos de hip-hop numa atuação produzida por Questlove, juntaram-se em palco Missy Elliott, Run-D.M.C., Public Enemy, Queen Latifah, Big Boi, Busta Rhymes, DJ Jazzy Jeff e Grandmaster Flash, entre outros.

A encerrar a cerimónia, Jay-Z interpretou ‘God Did’, de DJ Khaled, na companhia de John Legend, Lil Wayne, Rick Ross e Fidayy. A performance durou oito minutos e incluiu uma mesa de comida inspirada n’ “A Última Ceia” de Leonardo Da Vinci.