Quer alugar uma carrinha em maio? Os Coldplay não deixam

No próximo mês de maio, os Coldplay vão levar a Coimbra 200 mil pessoas. Anunciados no passado mês de agosto, os quatro espetáculos da banda inglesa no Estádio Cidade de Coimbra esgotaram num ápice, fenómeno que não surpreendeu completamente Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, que organiza os concertos e garante à BLITZ que “95%” dos espectadores serão portugueses.

“Nós sabíamos que íamos vender”, reconhece o promotor de espetáculos. “Seria mentiroso se dissesse que [pensava] que íamos vender tudo numa manhã. Lá porque acontecia noutros países, não queria dizer que aqui acontecesse igual. Mas aconteceu. Eu julgava que venderíamos o último bilhete no dia seguinte, talvez”, recorda. “E o mais incrível é cruzar-me com imensa gente que me diz: ‘não consegui comprar’. Isto é um fenómeno que só acontece de 50 em 50 anos. Parece que, de facto, toda a gente quer ver.”

Questionado sobre a procura de bilhetes para estes concertos por parte de estrangeiros, Álvaro Covões garante: “Não tiveram tempo, não conseguiram [comprar bilhetes]! Neste concerto há mais de 95% de portugueses. São é do país inteiro, e das ilhas. Aliás, já não se consegue alugar uma carrinha de nove lugares em Portugal para esses dias”, acrescenta.

"Portugal tem a dimensão que tem. Por isso, quando vão 200 mil pessoas ver Coldplay, estamos a falar de 2% da população portuguesa, remata o também presidente da APEFE (Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos).



Os Coldplay atuam no Estádio Cidade Coimbra nos próximos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Englobados na digressão “Music of the Sphere”, todos os espetáculos da banda em Portugal estão esgotados.